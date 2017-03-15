﻿ Юношеская сборная Беларуси (U-17) лишилась шансов на выход в финальный раунд Евро-2017. 21.by
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Юношеская сборная Беларуси (U-17) лишилась шансов на выход в финальный раунд Евро-2017

16.03.2017 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Юношеская сборная Беларуси (U-17) в матче второго тура элитного раунда квалификации ЧЕ-2017 уступила Голландии.

Белорусы лишились шансов на второе место в подгруппе, которое могло бы позволить команде выйти в финальный раунд Евро.

Напомним, в первом матче Беларусь уступила Италии (0:3).

Положение команд: Голландия – 6 очков (2 игры), Италия – 6 (2), Бельгия – 0 (2), Беларусь – 0 (2).

 
 
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Юношеская сборная Беларуси (U-17) в матче второго тура элитного раунда квалификации ЧЕ-2017 уступила Голландии.

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