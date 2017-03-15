Председатель «Немана» Иван Ворсович в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о задачах команды на сезон.

- Занять четвертое место – это цель на сезон или, как сказал Ковалевич, пожелание руководства города?

– В ближайшее время состоится заседание Наблюдательного совета, на котором будет представлена сформированная команда. Там, думаю, будет поставлена конкретная задача. Конечно, желаемая цель – занять с первого места по четвертое. Если детализировать, то первая задача – побороться за медали. А вторая будет озвучена на Наблюдательном совете. Но лично мы стремимся к борьбе за медали.

- Имеющийся состав позволяет решать такие высокие задачи?

– Итоговый успех зависит не только от состава, но и от слаженной работы руководства, тренерского штаба, желания игроков. Сезон покажет, на что мы способны. Бороться и играть можно с любым составом. Все в наших силах. Полагаю, что в предстоящем сезоне нас ждет интересная спортивная борьба, а выводы будут сделаны уже потом, – сказал Ворсович.

Игорь Ковалевич: «Цель занять 4-е место? Я бы не сказал, что это задача. Скорее, пожелание мэра Гродно»