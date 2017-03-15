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Иван Ворсович: «Желаемая цель «Немана» – занять с первого места по четвертое»
16.03.2017 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Немана» Иван Ворсович в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о задачах команды на сезон.
- Занять четвертое место – это цель на сезон или, как сказал Ковалевич, пожелание руководства города?
– В ближайшее время состоится заседание Наблюдательного совета, на котором будет представлена сформированная команда. Там, думаю, будет поставлена конкретная задача. Конечно, желаемая цель – занять с первого места по четвертое. Если детализировать, то первая задача – побороться за медали. А вторая будет озвучена на Наблюдательном совете. Но лично мы стремимся к борьбе за медали.
- Имеющийся состав позволяет решать такие высокие задачи?
– Итоговый успех зависит не только от состава, но и от слаженной работы руководства, тренерского штаба, желания игроков. Сезон покажет, на что мы способны. Бороться и играть можно с любым составом. Все в наших силах. Полагаю, что в предстоящем сезоне нас ждет интересная спортивная борьба, а выводы будут сделаны уже потом, – сказал Ворсович.
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Председатель «Немана» Иван Ворсович в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о задачах команды на сезон.
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