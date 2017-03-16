Первый заместитель председателя Сергей Сафарьян и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич провели диалог в студии АБФФ-ТВ.

Сафарьян: У вас работа федерации нередко оценивается странным образом. Когда выгодно – это мы, когда нет – это АБФФ. Так как вы сделали, например, в сюжете по манежу в Гродно. Вы даже не упомянули, что львиную долю расходов и работ по манежу в Гродно провела все-таки федерация футбола. Вы ни разу в сюжете не показали логотип АБФФ, который находится в манеже. При этом минимум пять раз показали логотип «Немана». Хотя клубного участия там было, за исключением активной работы Ворсовича, минимум.

Ходасевич: Скажите, в этом сюжете прозвучало, что гродненские городские власти также приложили много усилий для того, чтобы манеж был создан?

Сафарьян: Безусловно!

Ходасевич: Что? Что там было конкретно? В каких словах говорилось, что манеж был создан благодаря гродненским властям?

Сафарьян: А благодаря кому он появился? «Манеж – это круто» – это ваша фраза. Он из воздуха появился?

Ходасевич: Это круто. Но вы подумали, что мы несем этой фразой? Идея сюжета была в том, что появление манежа в Гродно – это круто. И там теперь дети могут в зимнее время тренироваться, а клуб – проводить спарринги. Мы не указывали, благодаря кому он создан. Потому что с 2011 по 2015 года должны были быть построены пять манежей. А у нас в 2017-м появился первый. И это нормально. Потому что это часть работы АБФФ и местных властей. Нет?

Сафарьян: Нет.

Ходасевич: Почему?

Сафарьян: Потому что госпрограмма развития футбола предусматривала строительство манежей за счет средств местных бюджетов. Если вы уже хотите разбираться в каких-то вопросах и претендуете на то, чтобы давать всем оценки в футболе, надо и эти документы изучать, а не говорить, что федерация пять лет ничего не делала. Так вот АБФФ стала делать то, что не выполнено было в госпрограмме. И не предполагала федерация, что ей придется этим заниматься.

Ходасевич: Хорошо, но вы ведь не PR-компания. В подготовке сюжета журналисты рассказывали о том, что появился манеж и чем он хорош. У нас нет функции рассказать, благодаря кому он появился. Вы понимаете это?

Сафарьян: К сожалению, этого я не могу понять.

Ходасевич: И второй момент – умышленно не снимать флаг АБФФ задачи не было. На монтаже я не присутствую. И оператору установку не снимать флаг АБФФ я не давал. Это естественный процесс. Не понимаю, почему вы нашли в нем какой-то подвох. А если берется интервью, то принято делать это на фоне логотипа клуба, к которому мы приехали.

Сафарьян: Я безусловно предполагаю, что это все получилось случайно, исключительно из-за того, что так монтировался сюжет, вы об этом не знали и никакого отношения к этому не имели. У меня нет никаких сомнений в том, что именно так и было.

Ходасевич: Разобрались?

Сафарьян: Да, конечно.

Пять абсурдных диалогов из баттла Сафарьяна и Ходасевича