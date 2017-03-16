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Председатель Смолевичского райисполкома: «При нынешнем подходе профессионального будущего у белорусского футбола нет»

16.03.2017 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Михаил Загорцев в интервью корреспонденту «ПБ» Егору Бачило рассказал о своих мыслях по поводу системы чемпионата Беларуси.

«При нынешнем подходе профессионального будущего у него нет. Надо и федерации, и клубам остановиться — и оглянуться. У нас на шестнадцать команд в высшей лиге нет игроков соответствующего уровня. Идти путем России и привлекать их из-за рубежа не сможем в силу финансовых возможностей. А брать из третьих лиг других стран, из Никарагуа и Зимбабве... Квалифицированных футболистов у нас максимум на восемь-десять команд. И мы знаем, кто эти клубы может финансировать. Остальные — в первую лигу. Вторая в нынешнем виде должна исчезнуть — вместо нее первенство КФК среди областей. Там будут играть студенты, почтальоны и так далее — фактически сейчас так и есть.

Вот тогда все будут стремиться в высшую лигу. Да и то если у клуба нет базы, полей — он не должен там выступать! Держать его в элите только для имиджа и показухи? Я как хозяйственник в этом смысла не вижу. И вообще, если мы сегодня просто насытим футбол деньгами, ничего не изменится. Приедет больше хороших легионеров. А наши быстрее не побегут, техничнее не станут. Так что средства должны быть вложены в инфраструктуру и детей.

Уровень дохода? Если средняя зарплата в стране составляет условно семь миллионов, то в первой лиге столько и должны получать. В высшей пусть будет пятнадцать. На премиальные и надбавки бюджетные деньги расходоваться не должны. Мы от этого никуда не уйдем, — сказал Загорцев.

 
 
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Председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Михаил Загорцев в интервью корреспонденту «ПБ» Егору Бачило рассказал о своих мыслях по поводу...

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