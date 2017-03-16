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Виталий Родионов: «Не хочется говорить о слухах, что я хотел завершить карьеру. Давайте представим, что мне еще хочется кого-то удивить»
17.03.2017 01:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал информацию о том, что ранее мог завершить карьеру.
– Не сегодняшний день я играю в команде. И мне о каких-то слухах говорить не хочется. Давайте представим, что мне еще хочется кого-то удивить, кого-то порадовать. Надеюсь, что у меня это получится.
– Т.е остался момент недосказанности, недоделанности остался?
– На сегодняшний день я играю в футбол. Пожалуй, этим все сказано, – сказал Родионов в рамках нового проекта БАТЭ «Б-Б Блог».
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Виталий Родионов: «Не хочется говорить о слухах, что я хотел завершить карьеру. Давайте представим, что мне еще хочется кого-то удивить»
Форвард БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал информацию о том, что ранее мог завершить карьеру.
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