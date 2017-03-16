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Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы

17.03.2017 01:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы-2016/17.

В этот раунд пробились «Генк», «Бешикташ», «Сельта», «Аякс», «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Шальке» и «Андерлехт».

Выбыли: «Гент», «Олимпиакос», «Краснодар», «Копенгаген», «Ростов», «Рома», «Боруссия» Менхенгладбах и АПОЭЛ.

Жеребьевка четвертьфинала состоится завтра, в пятницу.

 
 
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Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы-2016/17.

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