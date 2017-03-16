Председатель «Немана» Иван Ворсович рассказал о продлении контракта с Павлом Савицким.

- Насколько радует факт сохранения Савицкого? Не боитесь, что он в итоге покинет «Неман» бесплатно и клуб вообще никаких денег не получит?

– Боязни абсолютно никакой нет, есть только небольшие опасения. Однако, я думаю, что все в итоге сложится хорошо. Мы очень рады, что нам удалось сохранить Савицкого – за что ему отдельное спасибо. Мы многое сделали, чтобы он еще на некоторое время остался в клубе, ведь он важный игрок не только для «Немана» и наших болельщиков, но и для всего чемпионата в целом. Думаю, любой отечественный клуб мечтает о том, чтобы в его составе выступал такой игрок как Савицкий. Мы же для этого создали все условия. Рады, что нашли компромисс с Павлом и подписали новый контракт, – сказал Ворсович.