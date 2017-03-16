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Сергей Сафарьян: «Посещаемость? Никто не говорит, что было что-то исчерпывающее сделано. Футбол развивается каждый день, он не стоит на месте»
17.03.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян на встрече с Николаем Ходасевичем рассказал о том, какие шаги предпринимает федерация для увеличения посещаемости.
– Могу очень четко говорить, что все шесть лет вы делали ровно столько, чтобы у нас ничего не получилось. Мы тянем в одну сторону, вы в противоположную.
- Вы считаете, что я перетягиваю всю вашу работу?
– Нет, я считаю, что вы делаете все, чтобы у нас не получилось.
- Каким образом?
– Теми фразами, которые вы говорите. Тем тенденциозным представлением всех мероприятий, в которых участвует АБФФ. Давайте вернемся к вопросу о посещаемости матчей. Безусловно, это один из пунктов программы Румаса. И я считаю, что мы предпринимали самые разные и достаточно активные шаги. И со стороны болельщиков были самые разные отзывы на этот счет.
- Какие именно шаги? Напомните, пожалуйста.
– Давайте возьмем открытую тренировку, первую тренировку Александра Хацкевича. Активности, которые были перед матчем квалификации ЧМ-2018 с Францией.
- Это было полгода назад, после того, как Бережков возглавил департамент маркетинга и коммуникаций. До этого кто работал? У вас была такая группа людей, которая на постоянной основе работала бы со зрителем, изучала публику? Или это ваши представления были насчет того, что вы выполняли достаточный объем работы?
– Никто не говорит, что было что-то исчерпывающее сделано. Футбол развивается каждый день, он не стоит на месте. И Сергеем Румасом было принято решение увеличить штат работников как раз из-за неудовлетворенности результатами этой работы тех людей, которые вели это направление. Они, кстати, продолжили работать в созданном департаменте.
- Скажите, что происходило до того, как был создан департамент. Неужели шесть лет назад было непонятно, что профессионалы должны заниматься своими профильными делами?
– Если вы думаете, что маркетингом занимался я, то вы ошибаетесь. Мне надо вам каждого по фамилии назвать?
- То есть это был штаб людей, который здесь работал?
– Да, безусловно.
- Но не очень эффективно, насколько я понимаю.
– С разной эффективностью. Давайте кроме всего прочего и говорить о том, что не только АБФФ должна заниматься посещаемостью. Посещаемостью национального чемпионата должны в большей степени заниматься клубы, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Посещаемость? Никто не говорит, что было что-то исчерпывающее сделано. Футбол развивается каждый день, он не стоит на месте»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян на встрече с Николаем Ходасевичем рассказал о том, какие шаги предпринимает федерация для увеличения...
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