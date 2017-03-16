﻿ Жозе Моуринью: «Вокруг много врагов. Все 5 команд, что выше нас в таблице АПЛ, теперь будут играть по одному матчу в неделю». 21.by
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Жозе Моуринью: «Вокруг много врагов. Все 5 команд, что выше нас в таблице АПЛ, теперь будут играть по одному матчу в неделю»

17.03.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на сложный календарь после победы над «Ростовом» (1:0, 2-1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы боялись дополнительного времени. Это был сложный матч. У нас много врагов. По идее, нашим врагом должен был быть только «Ростов», но у нас много врагов. Нам было тяжело играть вдесятером в понедельник, нам было тяжело играть сейчас, нам будет тяжело играть в воскресенье в полдень. Вокруг много врагов.

Многие люди могут сказать, что мы должны были забивать больше голов. Но многое против нас. Мои игроки невероятны. Возможно, мы проиграем в воскресенье. У усталости есть своя цена.

Я навсегда запомню разговор с делегатом УЕФА в Ростове. Он сказал, что если наши игроки получат травмы, мы получим страховые выплаты. Кто решил проводить матчи в понедельник и воскресенье, видимо, тоже так думают.

В первом тайме мы выглядели свежо и доминировали, создавали моменты. «Ростов» даже не переходил центральную линию. Все выглядело так, будто мы забьем два гола и закончим матч.

Но мы не смогли, оставили все под вопросом, и они довели игру до того периода, когда смогли создать нам проблемы. Мы стали играть открыто, они тоже. В концовке у нас были проблемы, травмы, пришлось делать замены.

Я очень разочарован вылетом «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Я не шучу. Я серьезно. Это плохо для нас по многим причинам. Ни у одной команды из первой пятерки, что нас опережают, не осталось матчей в еврокубках.

Они будут играть по одному матчу в неделю, кто-то вообще делает это весь сезон. Они не знают, что такое усталость. А мы сражаемся до предела», – сказал Моуринью в эфире BT Sport.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на сложный календарь после победы над «Ростовом» (1:0, 2-1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги Европы.

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