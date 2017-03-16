﻿ НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить в гостях «Торонто», «Кливленд» выиграл у «Юты» и другие результаты. 21.by
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НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить в гостях «Торонто», «Кливленд» выиграл у «Юты» и другие результаты

17.03.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. Действующий чемпион «Кливленд» дома сыграет с одним из открытий сезона «Ютой». Один из лидеров Востока «Торонто» примет «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука.

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Оклахома-Сити 102:123 (24:29, 24:29, 22:39, 32:26)
Дата проведения
17 марта, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (22), Джозеф (11 + 6 передач), Ибака (10), Валанчюнас (7), Кэрролл (2)  старт; Пауэлл (13), Райт (10), Сиакам (7), Такер (6), Пелтль (6), ВанВлит (5), Паттерсон (3), Ногейра (0).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (24 + 10 подборов + 16 передач), Оладипо (23), Роберсон (13), Гибсон (10), Адамс (10)  старт; Кантер (14 + 7 подборов), Абринес (10), Сабонис (8), Макдермотт (6), Грант (5), Коул (0), Кристон (0).

Кливленд – Юта 91:83 (29:20, 15:22, 23:25, 24:16)
Дата проведения
17 марта, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Джеймс (33 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ирвинг (21), Лав (10 + 9 подборов), Шамперт (9), Томпсон (2 + 8 подборов)  старт; Джей Ар Смит (12), Фрай (3), Уильямс (1), Лиггинс (0), Джефферсон (0).
Юта
Гобер (20 + 19 подборов), Хэйворд (13), Джонсон (12), Инглс (12), Джордж Хилл (9)  старт; Беркс (8), Диао (4), Лайлс (3), Экзам (2), Уити (0).

Атланта – Мемфис 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25)
Дата проведения
17 марта, 02.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Бэйзмор (16), Шредер (10), Миллсэп (10), Ховард (10 + 11 подборов), Сефолоша (2)  старт; Хардуэй (18), Принс (16 + 4 блок-шота), Ильясова (6), Келли (2), Мускала (1), Кальдерон (0), Дилэйни (0).
Мемфис
Конли (22 + 12 передач), Марк Газоль (18 + 10 подборов + 10 передач), Грин (14 + 12 подборов), Аллен (10), Картер (3)  старт; Райт (10), Рэндолф (8), Эннис (7), Дэниелс (6), Харрисон (5), Даглас (0).

Нью-Йорк – Бруклин 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29)
Дата проведения
17 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Роуз (22), Энтони (17), Томас (15 + 10 подборов), Ли (13), Эрнангомес (4)  старт; О’Куинн (23 + 8 подборов), Холидэй (10), Бэйкер (6), Рэндл (0).
Бруклин
Лопес (24), Холлис-Джефферсон (20 + 10 подборов), Лин (15 + 8 передач), ЛеВерт (13 + 7 подборов), Фой (10)  старт; Макдэниэлс (9), Эйси (9), Уайтхэд (8), Хэмилтон (7), Динуидди (6).

Денвер – Клипперс 129:114 (27:19, 32:27, 44:34, 26:34)
Дата проведения
17 марта, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Харрис (20), Йокич (17 + 14 подборов + 11 передач), Нельсон (16), Пламли (10 + 10 подборов + 6 передач), Эрнангомес (9)  старт; Бартон (35), Фарид (12), Мюррэй (10).
Клипперс
Редик (22), Пол (18 + 14 передач), Риверс (17), Спейтс (8), Мба а Муте (7)  старт; Басс (15), Андерсон (9), Пирс (5), Джонсон (5), Фелтон (3), Кроуфорд (3), Джонсон (2).

Голден Стэйт – Орландо 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21)
Дата проведения
17 марта, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Томпсон (29), Карри (25 + 9 передач), Пачулия (10 + 10 подборов), Грин (9 + 11 подборов + 6 передач), Маккоу (2)  старт; Игудала (14), Кларк (12), МакАду (6), Уэст (6), Барнс (5), Луни (2), МакГи (2), Ливингстон (0).
Орландо
Пэйтон (13 + 8 подборов + 5 потерь), Фурнье (12), Вучевич (10 + 8 подборов), Росс (8), Гордон (6)  старт; Грин (13), Огастин (9), Уотсон (8), Хезонья (6), Бийомбо (3 + 10 подборов), Уилкокс (2), Циммерман (2), Рудеж (0).

 

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