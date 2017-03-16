НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить в гостях «Торонто», «Кливленд» выиграл у «Юты» и другие результаты
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В четверг, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. Действующий чемпион «Кливленд» дома сыграет с одним из открытий сезона «Ютой». Один из лидеров Востока «Торонто» примет «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука.
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
17 марта, 02.00,
«Air Canada Centre»
Торонто
(22),
ДеРозан (11 + 6 передач),
Джозеф (10),
Ибака (7),
Валанчюнас (2) Кэрролл старт;
(13),
Пауэлл (10),
Райт (7),
Сиакам (6),
Такер (6),
Пелтль (5),
ВанВлит (3),
Паттерсон (0). Ногейра
Оклахома-Сити
(24 + 10 подборов + 16 передач),
Уэстбрук (23),
Оладипо (13),
Роберсон (10),
Гибсон (10) Адамс старт;
(14 + 7 подборов),
Кантер (10),
Абринес (8),
Сабонис (6),
Макдермотт (5),
Грант (0),
Коул (0). Кристон
Дата проведения
17 марта, 02.00,
«Quicken Loans Arena»
Кливленд
(33 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь),
Джеймс (21),
Ирвинг (10 + 9 подборов),
Лав (9),
Шамперт (2 + 8 подборов) Томпсон старт;
(12),
Джей Ар Смит (3),
Фрай (1),
Уильямс (0),
Лиггинс (0). Джефферсон
Юта
(20 + 19 подборов),
Гобер (13),
Хэйворд (12),
Джонсон (12),
Инглс (9) Джордж Хилл старт;
(8),
Беркс (4),
Диао (3),
Лайлс (2),
Экзам (0). Уити
Дата проведения
17 марта, 02.30,
«Philips Arena»
Атланта
(16),
Бэйзмор (10),
Шредер (10),
Миллсэп (10 + 11 подборов),
Ховард (2) Сефолоша старт;
(18),
Хардуэй (16 + 4 блок-шота),
Принс (6),
Ильясова (2),
Келли (1),
Мускала (0),
Кальдерон (0). Дилэйни
Мемфис
(22 + 12 передач),
Конли (18 + 10 подборов + 10 передач),
Марк Газоль (14 + 12 подборов),
Грин (10),
Аллен (3) Картер старт;
(10),
Райт (8),
Рэндолф (7),
Эннис (6),
Дэниелс (5),
Харрисон (0). Даглас
Дата проведения
17 марта, 02.30,
«Madison Square Garden»
Нью-Йорк
(22),
Роуз (17),
Энтони (15 + 10 подборов),
Томас (13),
Ли (4) Эрнангомес старт;
(23 + 8 подборов),
О’Куинн (10),
Холидэй (6),
Бэйкер (0). Рэндл
Бруклин
(24),
Лопес (20 + 10 подборов),
Холлис-Джефферсон (15 + 8 передач),
Лин (13 + 7 подборов),
ЛеВерт (10) Фой старт;
(9),
Макдэниэлс (9),
Эйси (8),
Уайтхэд (7),
Хэмилтон (6). Динуидди
Дата проведения
17 марта, 04.00,
«Pepsi Center»
Денвер
(20),
Харрис (17 + 14 подборов + 11 передач),
Йокич (16),
Нельсон (10 + 10 подборов + 6 передач),
Пламли (9) Эрнангомес старт;
(35),
Бартон (12),
Фарид (10). Мюррэй
Клипперс
(22),
Редик (18 + 14 передач),
Пол (17),
Риверс (8),
Спейтс (7) Мба а Муте старт;
(15),
Басс (9),
Андерсон (5),
Пирс (5),
Джонсон (3),
Фелтон (3),
Кроуфорд (2). Джонсон
Дата проведения
17 марта, 05.30,
«Oracle Arena»
Голден Стэйт
(29),
Томпсон (25 + 9 передач),
Карри (10 + 10 подборов),
Пачулия (9 + 11 подборов + 6 передач),
Грин (2) Маккоу старт;
(14),
Игудала (12),
Кларк (6),
МакАду (6),
Уэст (5),
Барнс (2),
Луни (2),
МакГи (0). Ливингстон
Орландо
(13 + 8 подборов + 5 потерь),
Пэйтон (12),
Фурнье (10 + 8 подборов),
Вучевич (8),
Росс (6) Гордон старт;
(13),
Грин (9),
Огастин (8),
Уотсон (6),
Хезонья (3 + 10 подборов),
Бийомбо (2),
Уилкокс (2),
Циммерман (0). Рудеж
Таблица НБА
Статистика НБА
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В четверг, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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