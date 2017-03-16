Председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Михаил Загорцев в интервью корреспонденту «ПБ» Егору Бачило поделился мнением о белорусском футболе.

– Сегодня в Беларуси и не только это не профессиональный, а узаконенный любительский вид спорта. В 2000-х деньги считали не все, и размер зарплат подняли до уровня, и близко не соответствующего мастерству. Игроки получали по пять-десять тысяч долларов. В то время произошло страшное. Тренеры запустили молодежь. И за последние десять-пятнадцать лет мы не вырастили ни одного игрока. Вместо этого была погоня за результатом. Парня боялись учить в игре, ведь из-за поражения завтра мэр или директор предприятия отстранит от работы. Вот талантливые молодые ребята тогда и пропали — сейчас их фамилии встречаю в низших дивизионах.

К слову, не перестаю удивляться, что в первой лиге год должны выступать молодые “лимитчики”. Сделал бы наоборот: на поле — максимум двое старше тридцати лет. Первая лига должна быть резервом для высшей, а стала — пенсионным фондом. При этом лучшую молодежь сразу же пытаются забрать на более высокий уровень. Но там парни полируют скамейку — и возвращаются. А учиться футболу уже не хотят, потому что наверху почувствовали запах денег.

— Какой видите функцию первой лиги?

— Необходимо создать ряд футбольных центров по подготовке игроков. Условно говоря, в Молодечно, Пинске, Слуцке. Надо делать это там, где есть традиции, интерес местных властей, способные люди. В Поставах Бабичев предпринял попытку. Но в этом он был одинок, не ощущал помощи — потому проект и закрылся.

В таких центрах должны работать детские тренеры — настоящие, а не те, которым некуда деваться. Там же будут созданы все условия для подготовки — возможно, интернатные. Потому что, к сожалению, даже в одном регионе набрать сто абсолютно здоровых детей и получить из них десять футболистов сложно, – сказал Загорцев.