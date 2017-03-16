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Шеньчжень (ITF). Соболенко вышла в полуфинал, Лапко выбыла

17.03.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ITF Women`s Circuit

Шеньчжень, Китай

Призовой фонд – 60,000 долларов

1/4 финала

Арина Соболенко (Беларусь) – Дениза Аллертова (Чехия) – отказ

Вера Лапко (Беларусь) — Цзин-Цзин Лю (Китай) — 3:6, 5:7

 
 
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ITF Women`s Circuit Шеньчжень, Китай Призовой фонд – 60,000 долларов 1/4 финала Арина Соболенко (Беларусь) – Дениза Аллертова (Чехия) – отказ Вера Лапко (Беларусь) — Цзин-Цзин Лю...

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