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Шеньчжень (ITF). Соболенко вышла в полуфинал, Лапко выбыла
17.03.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
ITF Women`s Circuit
Шеньчжень, Китай
Призовой фонд – 60,000 долларов
1/4 финала
Арина Соболенко (Беларусь) – Дениза Аллертова (Чехия) – отказ
Вера Лапко (Беларусь) — Цзин-Цзин Лю (Китай) — 3:6, 5:7
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ITF Women`s Circuit Шеньчжень, Китай Призовой фонд – 60,000 долларов 1/4 финала Арина Соболенко (Беларусь) – Дениза Аллертова (Чехия) – отказ Вера Лапко (Беларусь) — Цзин-Цзин Лю...
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