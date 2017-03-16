МИНСК, 17 мар — Sputnik. Российские футбольные клубы "Ростов" и "Краснодар" не смогли пройти в четвертьфинал Лиги Европы, сообщает Sputnik.

Накануне вечером состоялись ответные матчи 1/8 финал Лиги Европы.



© AFP/ Valery HACHE Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

"Краснодар" на своем поле уступил испанской "Сельте" — 0:2 (первая встреча завершилась победой клуба из Виго — 2:1). У победителей отличились Уго Мальо (52-я минута) и Яго Аспас (80). На 86-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как за вторую желтую карточку был удален Шарль Каборе.

"Соперник прошел дальше заслуженно по итогам двух матчей, это надо признать", — признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер "быков" Игорь Шалиомв.

Затем футболисты "Ростова" потерпели поражение с минимальным счетом от "Манчестер Юнайтед" (первый матч завершился вничью со счетом 1:1). Единственный мяч в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата. Напомним, в матче не принимал участие белорусский полузащитник Тимофей Калачев из-за дисквалификации.

"Наша команда провела еще один исторический матч, в котором сыграла против одного из лучших клубов в мире. Мы были настроены на борьбу до конца, не были статистами. Имели моменты в атаке, сохранили интригу до конца. Закончили матч в атаке и завершили еврокубковое турне, достойно представив нашу страну и город. Мы благодарны болельщикам за их поддержку. Они были с нами все время и вели нас по тяжелому пути", — прокомментировал исход поединка наставник "Ростова" Иван Данильянц.

Таким образом, определился полный состав участников 1/4 финала Лиги Европы. Дальше прошли команды "Генк", "Андерлехт" (оба — Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Сельта" (Испания), "Аякс" (Нидерланды), "Лион" (Франция), "Шальке" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Жеребьевка данной стадии турнира пройдет в пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне.