Журналист «Прессбола» Сергей Новиков считает, что невозможно совмещение постов в клубе и сборной.

«Я, разумеется, желаю Криушенко удачи. Но при этом осознаю, что желаю в некотором роде чуда. Потому что безотносительно к тренерской квалификации Криушенко (а она, по белорусским меркам, добротна и высока) либо кого угодно другого убежден, что полноценно сработать одновременно на двух таких проектах, как сборная Беларуси и жодинское «Торпедо», сегодня попросту не-воз-мож-но. Как творчески, так и физически. Думаю, в итоге мы узнаем еще одну историю о том, как губительна для человека завышенная самооценка. Упомянутый Слуцкий — специалист замечательный, мой абсолютный кумир среди российских тренеров. Но и тот остался у двух корыт. Одно — сборная — разбито. Другое — ЦСКА — дало трещину. Корыта остались, а вот работы у человека нет...» – написал Новиков.