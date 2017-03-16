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Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14.00

17.03.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Состав участников:

Атлетико (Испания)

Бавария (Германия)

Барселона (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Лестер (Англия)

Монако (Франция)

Реал (Испания)

Ювентус (Италия)

Начало жеребьевки – в 14.00 по белорусскому времени.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

Финальная игра пройдет 3 июня в Кардиффе.

 
 
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

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