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Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14.00
17.03.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
На этой стадии пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Состав участников:
Атлетико (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Боруссия Дортмунд (Германия)
Лестер (Англия)
Монако (Франция)
Реал (Испания)
Ювентус (Италия)
Начало жеребьевки – в 14.00 по белорусскому времени.
Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.
Финальная игра пройдет 3 июня в Кардиффе.
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
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