МИНСК, 17 мар — Sputnik. Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайдет" Маркус Рохо во время ответного матча 1/8 Лиги Европы против российского "Ростова" съел банан.

Накануне в Манчестере состоялся ответный поединок 1/8 Лиги Европы между "МЮ" и "Ростовом". Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0. На 73-й минуте матча главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью дал банан защитнику, и тот прямо на поле съел его.

"Я не знаю, уставали ли вы когда-нибудь в своей жизни. Я много раз уставал, и знаю, каковы пределы у организма и когда ему что-то нужно. Игрок попросил банан, и над этим не надо смеяться, нужно уважать игроков", — прокомментировал эпизод наставник "МЮ".

Напомним, после домашней победы "манкунианцы" по сумме двух встреч (2:1) прошли в 1/4 финала Лиги Европы .

Кроме "МЮ" в следующую стадию пробились "Генк", "Андерлехт" (оба — Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Сельта" (Испания), "Аякс" (Нидерланды), "Лион" (Франция), "Шальке" (Германия).