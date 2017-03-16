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Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы начнется в 15.00
17.03.2017 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
На этой стадии пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Состав участников:
Андерлехт (Бельгия)
Аякс (Голландия)
Бешикташ (Турция)
Генк (Бельгия)
Лион (Франция)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Сельта (Испания)
Шальке (Германия)
Начало жеребьевки – в 15.00 по белорускому времени.
Игры запланированы на 13 и 20 апреля. Точное расписание будет утверждено после жеребьевки.
Финальный матч состоится 24 мая в Стокгольме.
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
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