Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

На этой стадии пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Состав участников:

Андерлехт (Бельгия)

Аякс (Голландия)

Бешикташ (Турция)

Генк (Бельгия)

Лион (Франция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Сельта (Испания)

Шальке (Германия)

Начало жеребьевки – в 15.00 по белорускому времени.

Игры запланированы на 13 и 20 апреля. Точное расписание будет утверждено после жеребьевки.

Финальный матч состоится 24 мая в Стокгольме.