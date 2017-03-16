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Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы начнется в 15.00

17.03.2017 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

На этой стадии пары определяются слепым жребием без предварительного посева, представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Состав участников:

Андерлехт (Бельгия)

Аякс (Голландия)

Бешикташ (Турция) 

Генк (Бельгия)

Лион (Франция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Сельта (Испания)

Шальке (Германия)

Начало жеребьевки – в 15.00 по белорускому времени.

Игры запланированы на 13 и 20 апреля. Точное расписание будет утверждено после жеребьевки.

Финальный матч состоится 24 мая в Стокгольме.

 
 
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

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