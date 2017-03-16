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Чемпионат России. «Анжи» против «Оренбурга»

17.03.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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20-й тур РФПЛ стартует матчем «Анжи» – «Оренбург». В субботу «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом», в воскресенье ЦСКА встретится в гостях с «Тереком», а «Зенит» примет тульский «Арсенал».

Чемпионат России

20-й тур

Анжи – Оренбург
Дата проведения
17 марта, 19.00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Томь – Амкар
Дата проведения
18 марта, 11.30, «Стадион Труд»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Рубин
Дата проведения
18 марта, 14.00, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Спартак
Дата проведения
18 марта, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов – Ростов
Дата проведения
19 марта, 14.00, «стадион Металлург»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Уфа
Дата проведения
19 марта, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Терек – ЦСКА
Дата проведения
19 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Арсенал Тула
Дата проведения
19 марта, 19.30, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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20-й тур РФПЛ стартует матчем «Анжи» – «Оренбург».

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