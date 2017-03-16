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Чемпионат России. «Анжи» против «Оренбурга»
17.03.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
20-й тур РФПЛ стартует матчем «Анжи» – «Оренбург». В субботу «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом», в воскресенье ЦСКА встретится в гостях с «Тереком», а «Зенит» примет тульский «Арсенал».
Чемпионат России
20-й тур
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20-й тур РФПЛ стартует матчем «Анжи» – «Оренбург».
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