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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Авангард» примет «Ак Барс»
17.03.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдет пятый матч в серии второго раунда в Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом».
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Пятый матч
Счет в серии: 1-3
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Сегодня пройдет пятый матч в серии второго раунда в Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом».
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