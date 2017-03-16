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Юрий Шевцов: «О Беларуси сейчас говорят, что там кузница молодых игроков»
17.03.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал об интересе европейских клубов к белорусским игрокам.
«Мне звонят очень часто и очень много. Я знаю, что на нашей игре в Швейцарии скауты будут смотреть конкретных игроков. Но сейчас я не могу называть фамилии, мне нужно, чтобы игроки все играли.
Будет много менеджеров других команд, которые будут смотреть моих игроков. О Беларуси сейчас говорят, что там кузница молодых игроков», – сказал Шевцов в программе «Pro спорт новости» на канале «Беларусь 5».
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал об интересе европейских клубов к белорусским игрокам.
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