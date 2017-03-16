﻿ Кубок мира. Спринт. Бочарников уйдет на старт 2-м, Фуркад – 37-м, Абашев – 47-м, Дорожко – 92-м. 21.by
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Кубок мира. Спринт. Бочарников уйдет на старт 2-м, Фуркад – 37-м, Абашев – 47-м, Дорожко – 92-м

17.03.2017 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на финальном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдет мужской спринт.

Дата проведения
17 марта, 18.30
Онлайн гонки

Осло-Холменколлен, Норвегия. Спринт

Стартовый лист

1  Арнд Пайффер
2  Сергей Бочарников
3  Клемен Бауэр
4  Евгений Гараничев
5  Доминик Виндиш
6  Туомас Гренман
7  Тимофей Лапшин
8  Сергей Семенов
9  Эмиль Хегле Свенсен
10  Дмитрий Пидручный
11   Михаэль Реш
12  Доминик Ландертингер
13  Томаш Хасилла
14  Фредрик Линдстрем
15  Йоханнес Бо
16  Уле Эйнар Бьорндален
17  Эрик Лессер
18  Беньямин Вегер
19  Михал Шлезингр
20  Лоуэлл Бэйли
21  Шон Доэрти
22  Жан-Гийом Беатрикс
23  Максим Цветков
24  Лукас Хофер
25  Симон Шемп
26  Кристиан Гоу
27  Мартен Фуркад
28  Ондржей Моравец
29  Андрей Расторгуев
30  Каури Кыйв
31  Томас Каукенас
32  Кентен Фильон-Майе
33  Владимир Илиев
34  Ремус Фаур
35  Антон Бабиков
36  Тарьей Бо
37  Лоренц Вягер
38  Красимир Анев
39  Артем Прима
40  Брендан Грин
41  Хенрик Л’Абе Лунн
42  Роман Реес
43  Серафин Вистнер
44  Мартин Отченаш
45  Себастьян Самуэльссон
46  Лейф Нордгрин
47  Дмитрий Абашев
48  Симон Дестье
49  Матвей Елисеев
50  Михал Крчмарж
51  Бенедикт Долль
52  Корнел Пукьяну
53  Адам Вацлавик
54  Игорь Малиновский
55  Миха Довжан
56  Ветле Шостад Кристиансен
57  Скотт Диксон
58  Кристоффер Лангойен Шельвик
59  Олли Хииденсало
60  Пол Шоммер
61  Роланд Лессинг
62  Рок Трсан
63  Даумантс Луса
64  Пеппе Фемлинг
65  Марио Дольдер
66  Антон Пантов
67  Георг Поп
68  Владимир Семаков
69  Филипп Наврат
70  Деян Крсманович
71  Джузеппе Монтелло
72  Матей Казар
73  Скотт Гоу
74  Симон Фуркад
75  Василий Подкорытов
76  Микито Татизаки
77  Йонгу Ким
78  Гжегож Гузик
79  Антон Синапов
80  Лукаш Журек
81  Витаутас Строля
82  Давид Коматц
83  Максим Воробей
84  Тсукаса Кобоноки
85  Ярослав Соукуп
86  Томас Бормолини
87  Даниэль Мезотич
88  Димитар Герджиков
89  Фабьен Клод
90  Михал Шима
91  Илмарс Брицис
92  Александр Дорожко
93  Александр Жирный
94  Фредрик Йесбакк
95  Александр Логинов
96  Андржей Нендза-Кубинец
97  Ленарт Облак
98  Рене Захна
99  Якко Олави Ранта
100  Юлиан Эберхард
101  Кароль Домбровски
102  Йеспер Нелин
103  Мартин Егер
104  Апостолос Ангелис
105  Максим Браун
106  Антон Шипулин
107  Симон Эдер
108  Алексей Волков
 
 
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Сегодня на финальном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдет мужской спринт.

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