Председатель «Немана» Иван Ворсович в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о функционировании манежа в Гродно.

- В Гродно недавно появился манеж. Расскажите, какую пользу приносит строительство подобного сооружения областному центру?

– Основное значение манежа в Гродно – развитие футбола. Неспроста мы сразу передали его детской спортивной школе. Это было решено задолго до введения объекта в строй. Манеж работает с 8 утра до 9 вечера, и он загружен полностью. Основная команда тренируется в свободное время с 12 до 15 часов, в остальное время тренируются дети и юноши.

Буквально на этой неделе утверждены цены, по которым после 21:00 будем сдавать манеж в аренду. Спрос на эту услугу со стороны населения и организаций есть, поэтому будем это делать. Хотя я не считаю, что футбольный манеж должен окупаться. Это проект, который в первую очередь должен способствовать росту молодых игроков и развитию футбола в регионе.

Еще наш манеж открывает возможность организации и проведения детских турниров, которые будут продвигать нас с положительной стороны. Мы хотим, чтобы к нам приезжали детские команды из Польши, Литвы и не только. Совсем недавно были с рабочим визитом в Словакии, где достигли определенных договоренностей. Они будут приезжать к нам, а мы – к ним. Планируем в ближайшее время отправить в Словакию специалиста для обмена опытом: нам есть чему поучиться у них и наоборот. Они, кстати, были восхищены нашей базой и футбольным манежем, – сказал Ворсович.