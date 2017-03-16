22-летний белорусский нападающий солигорского «Шахтера» Руслан Теверов ближайший сезон на правах аренды будет выступать за «Нафтан».

Напомним, что нападающий в прошлом году выступал за новополоцкий клуб и провел 15 встреч, на счету один гол и одна результативная передача.