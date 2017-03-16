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«Шахтер» отдал Теверова в аренду «Нафтану»
17.03.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
22-летний белорусский нападающий солигорского «Шахтера» Руслан Теверов ближайший сезон на правах аренды будет выступать за «Нафтан».
Напомним, что нападающий в прошлом году выступал за новополоцкий клуб и провел 15 встреч, на счету один гол и одна результативная передача.
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22-летний белорусский нападающий солигорского «Шахтера» Руслан Теверов ближайший сезон на правах аренды будет выступать за «Нафтан».
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