﻿ Александр Матерухин: «ВЕХЛ? Считаю, отличная идея. Чемпионат Беларуси слабый и сильнее точно не становится». 21.by
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Александр Матерухин: «ВЕХЛ? Считаю, отличная идея. Чемпионат Беларуси слабый и сильнее точно не становится»

17.03.2017 12:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин высказал мнением по поводу возможного возрождения ВЕХЛ.

— Сегодня много говорят о возрождении ВЕХЛ.

— Считаю, отличная идея. Один-два представителя с Украины, из Риги. Как это было раньше. Чемпионат Беларуси слабый и сильнее точно не становится. За счет иностранных клубов можно поднять интерес и привлечь зрителей, – сказал Матерухин.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин высказал мнением по поводу возможного возрождения ВЕХЛ.

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