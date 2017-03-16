Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин высказал мнением по поводу возможного возрождения ВЕХЛ.

— Сегодня много говорят о возрождении ВЕХЛ.

— Считаю, отличная идея. Один-два представителя с Украины, из Риги. Как это было раньше. Чемпионат Беларуси слабый и сильнее точно не становится. За счет иностранных клубов можно поднять интерес и привлечь зрителей, – сказал Матерухин.