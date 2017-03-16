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Александр Матерухин: «ВЕХЛ? Считаю, отличная идея. Чемпионат Беларуси слабый и сильнее точно не становится»
17.03.2017 12:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин высказал мнением по поводу возможного возрождения ВЕХЛ.
— Сегодня много говорят о возрождении ВЕХЛ.
— Считаю, отличная идея. Один-два представителя с Украины, из Риги. Как это было раньше. Чемпионат Беларуси слабый и сильнее точно не становится. За счет иностранных клубов можно поднять интерес и привлечь зрителей, – сказал Матерухин.
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Александр Матерухин: «ВЕХЛ? Считаю, отличная идея. Чемпионат Беларуси слабый и сильнее точно не становится»
Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин высказал мнением по поводу возможного возрождения ВЕХЛ.
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