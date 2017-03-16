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«Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в течение следующих пяти сезонов
17.03.2017 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Йокерит» объявил, что продолжит выступать в КХЛ.
«Мы рады сообщить, что проведем в КХЛ минимум пять ближайших сезонов. Финансовые вопросы согласованы.
В следующем сезоне «Йокерит» отмечает 50-летие, и подготовка к празднику идет полным ходом», – сказал председатель совета директоров финского клуба Харри Харкимо.
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«Йокерит» объявил, что продолжит выступать в КХЛ.
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