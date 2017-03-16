Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал о задачах команды.

– У руководства клуба свои задачи, а у тренера свои. Мы должны понимать, что у нас есть общая цель. Вместе мы должны идти к ней – это самое главное.

Я определенное время не работал в Беларуси, поэтому пока тяжело дать оценку готовности команды к сезону. У меня есть свое представление о состоянии дел, но на все ответят первые матчи сезона. На мой взгляд, команда хорошо готова к чемпионату. Идет нормальный рабочий процесс. С первого дня я говорил, что ребята ко всему подходят очень дисциплинированно. Никого не нужно подгонять и уговаривать. Мне кажется, пока я немного сдерживаю парней, – сказал Кубарев.

«У нас не «хи-хи» и «ха-ха» – стоят серьезные задачи». «Шахтер» готовится пошуметь в высшей лиге