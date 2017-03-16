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Олег Кубарев: «У руководства клуба свои задачи, а у тренера свои»
17.03.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал о задачах команды.
– У руководства клуба свои задачи, а у тренера свои. Мы должны понимать, что у нас есть общая цель. Вместе мы должны идти к ней – это самое главное.
Я определенное время не работал в Беларуси, поэтому пока тяжело дать оценку готовности команды к сезону. У меня есть свое представление о состоянии дел, но на все ответят первые матчи сезона. На мой взгляд, команда хорошо готова к чемпионату. Идет нормальный рабочий процесс. С первого дня я говорил, что ребята ко всему подходят очень дисциплинированно. Никого не нужно подгонять и уговаривать. Мне кажется, пока я немного сдерживаю парней, – сказал Кубарев.
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал о задачах команды.
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