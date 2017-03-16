|
"Крумкачы" ко дню Святого Патрика объявили скидки ирландцам и рыжим
17.03.2017 14:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Минский футбольный клуб "Крумкачы" ко дню Святого Патрика объявил скидки на абонементы на домашние матчи команды в чемпионате Беларуси ирландцам и рыжим, сообщили Sputnik в пресс-службе "воронов".
День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика, жившего в 385-461 годах нашей эры. В Беларуси День святого Патрика — также популярный и любимый многими праздник, хотя он и не является государственным и не входит в официальный календарь празднований присутствующих в республике главных христианских конфессий.
"Ко дню Святого Патрика "Крумкачы" предлагают скидку в 5% на покупку абонементов ирландцам и рыжим!" — говорится в сообщении.
В клубе обратили внимание, что скидка действует только 17 марта.
Это не первая своеобразная акция "Крумкачоў" по продаже абонементов. Ранее
Очередной чемпионат Беларуси стартует 1 апреля. "Вороны" свой первый матч проведут на выезде против "Витебска", а дома команда сыграет уже 8 апреля против брестского "Динамо".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Минский футбольный клуб "Крумкачы" ко дню Святого Патрика объявил скидки на абонементы на домашние матчи команды в чемпионате Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии