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"Крумкачы" ко дню Святого Патрика объявили скидки ирландцам и рыжим

17.03.2017 14:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Минский футбольный клуб "Крумкачы" ко дню Святого Патрика объявил скидки на абонементы на домашние матчи команды в чемпионате Беларуси ирландцам и рыжим, сообщили Sputnik в пресс-службе "воронов".

День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика, жившего в 385-461 годах нашей эры. В Беларуси День святого Патрика — также популярный и любимый многими праздник, хотя он и не является государственным и не входит в официальный календарь празднований присутствующих в республике главных христианских конфессий.

"Ко дню Святого Патрика "Крумкачы" предлагают скидку в 5% на покупку абонементов ирландцам и рыжим!" — говорится в сообщении.

В клубе обратили внимание, что скидка действует только 17 марта.

Это не первая своеобразная акция "Крумкачоў" по продаже абонементов. Ранее клуб объявил, что скидки могут получить так называемые "тунеядцы". Для этого они должны предоставить официальное уведомление из налоговой по декрету №3.

Очередной чемпионат Беларуси стартует 1 апреля. "Вороны" свой первый матч проведут на выезде против "Витебска", а дома команда сыграет уже 8 апреля против брестского "Динамо".

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Минский футбольный клуб "Крумкачы" ко дню Святого Патрика объявил скидки на абонементы на домашние матчи команды в чемпионате Беларуси...

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