МИНСК, 17 мар — Sputnik. Минский футбольный клуб "Крумкачы" ко дню Святого Патрика объявил скидки на абонементы на домашние матчи команды в чемпионате Беларуси ирландцам и рыжим, сообщили Sputnik в пресс-службе "воронов".

День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика, жившего в 385-461 годах нашей эры. В Беларуси День святого Патрика — также популярный и любимый многими праздник, хотя он и не является государственным и не входит в официальный календарь празднований присутствующих в республике главных христианских конфессий.

"Ко дню Святого Патрика "Крумкачы" предлагают скидку в 5% на покупку абонементов ирландцам и рыжим!" — говорится в сообщении.

В клубе обратили внимание, что скидка действует только 17 марта.

Это не первая своеобразная акция "Крумкачоў" по продаже абонементов. Ранее клуб объявил, что скидки могут получить так называемые "тунеядцы" . Для этого они должны предоставить официальное уведомление из налоговой по декрету №3.

Очередной чемпионат Беларуси стартует 1 апреля. "Вороны" свой первый матч проведут на выезде против "Витебска", а дома команда сыграет уже 8 апреля против брестского "Динамо".