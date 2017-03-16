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Леонид Фатиков: «За сборную России на Рождественском турнире выступала не я один, но и Александр Алексеев»

17.03.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-вратарь сборной Беларуси Леонид Фатиков рассказал о выступлении за сборную России на Рождественском турнире.

— Вы выступали на Рождественском турнире за сборную России. Как так получилось?

— Кстати, не я один, но и Александр Алексеев, тоже выходец из Уфы. Так получилось потому, что эта российская команда была организована именно в моем родном городе. Были проведены переговоры с белорусской федерацией, в результате которых и поступило предложение принять участие в этом соревновании.

Правда, уфимцы никак не могли поверить, что Рождественский турнир проходит на столь высоком уровне, хотя их об этом предупреждали. Приехала любительская команда, которая не смогла конкурировать с ведущими сборными. Хотя если брать коллективы из уральского региона, то там есть сильные команды. Так, одна из них, которая базируется в Челябинске, является чемпионом мира среди любителей хоккея. Причем этот титул был завоеван за океаном.

— Встретили на Рождественском турнире старых знакомых?

— Конечно. С кем-то вместе играл, кого-то уже просто давно знаю. Было приятно пообщаться, поделиться новостями, – сказал Фатиков.

 
Теги: Новости
 
 
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Экс-вратарь сборной Беларуси Леонид Фатиков рассказал о выступлении за сборную России на Рождественском турнире.

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