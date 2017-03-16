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Беларусь – Польша. Билеты продаются на два сектора из шестнадцати, на остальные принимаются заявки от организаций
17.03.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата Европы-2018, в котором Беларусь примет Польшу. Встреча состоится 4 мая в 18:00 на площадке столичного ДС «Уручье».
На данный момент в системе билетного оператора Ticketpro в
Как сообщил Tribuna.com заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Иван Семененя, билеты на другие сектора появятся в продаже позже.
– Мы дополнительно еще откроем продажу. Пока мы выставили основные билеты по центру. Спрос на квитки ажиотажный: их, к примеру, заказали СКА и РЦОП. БНТУ 350 билетов выкупили. Предприятия заказывают.
Я же не могу запретить народу, чтобы они не заказывали билеты! Мы потом приоткроем продажу на другие места. Всех болельщиков билетами обеспечим, пускай не беспокоятся. Все будет хорошо! – сказал Семененя.
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Беларусь – Польша. Билеты продаются на два сектора из шестнадцати, на остальные принимаются заявки от организаций
Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата Европы-2018, в котором Беларусь примет Польшу.
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