Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата Европы-2018, в котором Беларусь примет Польшу. Встреча состоится 4 мая в 18:00 на площадке столичного ДС «Уручье».

На данный момент в системе билетного оператора Ticketpro в продаже доступны билеты на два сектора из шестнадцати (около 500 мест из 3000).

Как сообщил Tribuna.com заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Иван Семененя, билеты на другие сектора появятся в продаже позже.

– Мы дополнительно еще откроем продажу. Пока мы выставили основные билеты по центру. Спрос на квитки ажиотажный: их, к примеру, заказали СКА и РЦОП. БНТУ 350 билетов выкупили. Предприятия заказывают.

Я же не могу запретить народу, чтобы они не заказывали билеты! Мы потом приоткроем продажу на другие места. Всех болельщиков билетами обеспечим, пускай не беспокоятся. Все будет хорошо! – сказал Семененя.