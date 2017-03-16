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Беларусь – Польша. Билеты продаются на два сектора из шестнадцати, на остальные принимаются заявки от организаций

17.03.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата Европы-2018, в котором Беларусь примет Польшу. Встреча состоится 4 мая в 18:00 на площадке столичного ДС «Уручье».

На данный момент в системе билетного оператора Ticketpro в продаже доступны билеты на два сектора из шестнадцати (около 500 мест из 3000).

Как сообщил Tribuna.com заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Иван Семененя, билеты на другие сектора появятся в продаже позже.

– Мы дополнительно еще откроем продажу. Пока мы выставили основные билеты по центру. Спрос на квитки ажиотажный: их, к примеру, заказали СКА и РЦОП. БНТУ 350 билетов выкупили. Предприятия заказывают.

Я же не могу запретить народу, чтобы они не заказывали билеты! Мы потом приоткроем продажу на другие места. Всех болельщиков билетами обеспечим, пускай не беспокоятся. Все будет хорошо! – сказал Семененя.

 
 
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Стартовала продажа билетов на матч квалификации чемпионата Европы-2018, в котором Беларусь примет Польшу.

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