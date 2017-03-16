﻿ "Лестер" против "Атлетико" и другие пары 1/4 Лиги чемпионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Лестер" против "Атлетико" и другие пары 1/4 Лиги чемпионов

17.03.2017 15:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Английский "Лестер" в четвертьфинале Лиги чемпионов сразится против испанского "Атлетико", первый матч состоится в Мадриде, сообщает Sputnik.

В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующего раунда плей-офф ЛЧ.

Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

  • "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Монако" (чемпионат Франции)
  • "Бавария" (Германия) — "Реал" (Испания)
  • "Ювентус" (Италия) — "Барселона" (Испания)

К слову, футболисты "Реала" в 33-й раз сыграют в четвертьфинале главного клубного турнира Старого Света, "Баварии" — в 27-й. "Лестер" впервые в своей истории выступит в этой стадии плей-офф.  Напомним, "Ювентус" и "Барса" встречались в решающем матче два года назад, тогда победу праздновали каталонцы (1:3). А вот "Боруссия" и "Монако" до этого ни разу не встречались.

Первые встречи данной стадии турнира пройдут 11 и 12 апреля, ответные матчи — 18 и 19 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Матрасники" еще ни разу не проигрывали английским клубам на своем поле - пять побед и пять ничьих.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Вашкевич: «ПФЛ? Продолжаем всесторонне изучать зарубежный опыт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика