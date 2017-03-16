МИНСК, 17 мар — Sputnik. Английский "Лестер" в четвертьфинале Лиги чемпионов сразится против испанского "Атлетико", первый матч состоится в Мадриде, сообщает Sputnik.

В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующего раунда плей-офф ЛЧ.

Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Монако" (чемпионат Франции)

"Бавария" (Германия) — "Реал" (Испания)

"Ювентус" (Италия) — "Барселона" (Испания)

К слову, футболисты "Реала" в 33-й раз сыграют в четвертьфинале главного клубного турнира Старого Света, "Баварии" — в 27-й. "Лестер" впервые в своей истории выступит в этой стадии плей-офф. Напомним, "Ювентус" и "Барса" встречались в решающем матче два года назад, тогда победу праздновали каталонцы (1:3) . А вот "Боруссия" и "Монако" до этого ни разу не встречались.

Первые встречи данной стадии турнира пройдут 11 и 12 апреля, ответные матчи — 18 и 19 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс).