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"Лестер" против "Атлетико" и другие пары 1/4 Лиги чемпионов
17.03.2017 15:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Английский "Лестер" в четвертьфинале Лиги чемпионов сразится против испанского "Атлетико", первый матч состоится в Мадриде, сообщает Sputnik.
В пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующего раунда плей-офф ЛЧ.
Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
К слову, футболисты "Реала" в 33-й раз сыграют в четвертьфинале главного клубного турнира Старого Света, "Баварии" — в 27-й. "Лестер" впервые в своей истории выступит в этой стадии плей-офф. Напомним,
Первые встречи данной стадии турнира пройдут 11 и 12 апреля, ответные матчи — 18 и 19 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс).
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"Матрасники" еще ни разу не проигрывали английским клубам на своем поле - пять побед и пять ничьих.
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