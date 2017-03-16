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Андрей Вашкевич: «ПФЛ? Продолжаем всесторонне изучать зарубежный опыт»
17.03.2017 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Секретарь рабочей группы по созданию ПФЛ Андрей Вашкевич в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал, на каком этапе находится создание структуры.
– Продолжаем всесторонне изучать зарубежный опыт. Кроме того, активно взаимодействуем с Владимиром Бережковым касательно создаваемого телеканала БК «Сетанта», – сказал Вашкевич.
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Секретарь рабочей группы по созданию ПФЛ Андрей Вашкевич в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал, на каком этапе находится создание структуры.
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