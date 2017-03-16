Joma представлена в качестве технического спонсора национальной сборной Украины. Контракт испанской компании и ФФУ подписан на 4 года.

В рамках презентации был представлен новый дизайн формы сборной Украины.

По словам вице-президента ФФУ Олега Шкребы, форма поступит в продажу в мае и будет стоить в два раза дешевле прошлой, производством которой занималась компания Adidas.

Шкреба добавил, что Joma – единственный производитель, который согласился выпускать эксклюзивный дизайн для сборной Украины.

В этой форме сборная Украины сыграет уже 24 марта, против хорватов.



