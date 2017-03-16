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Joma представила новую форму сборной Украины
17.03.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Joma представлена в качестве технического спонсора национальной сборной Украины. Контракт испанской компании и ФФУ подписан на 4 года.
В рамках презентации был представлен новый дизайн формы сборной Украины.
По словам вице-президента ФФУ Олега Шкребы, форма поступит в продажу в мае и будет стоить в два раза дешевле прошлой, производством которой занималась компания Adidas.
Шкреба добавил, что Joma – единственный производитель, который согласился выпускать эксклюзивный дизайн для сборной Украины.
В этой форме сборная Украины сыграет уже 24 марта, против хорватов.
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Joma представлена в качестве технического спонсора национальной сборной Украины.
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