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Joma представила новую форму сборной Украины

17.03.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Joma представлена в качестве технического спонсора национальной сборной Украины. Контракт испанской компании и ФФУ подписан на 4 года.

В рамках презентации был представлен новый дизайн формы сборной Украины.

По словам вице-президента ФФУ Олега Шкребы, форма поступит в продажу в мае и будет стоить в два раза дешевле прошлой, производством которой занималась компания Adidas.

Шкреба добавил, что Joma – единственный производитель, который согласился выпускать эксклюзивный дизайн для сборной Украины.

В этой форме сборная Украины сыграет уже 24 марта, против хорватов.


 

 
 
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Joma представлена в качестве технического спонсора национальной сборной Украины.

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