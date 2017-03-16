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Александр Цвечковский: «Насколько Криушенко справится с работой на два фронта? Совмещение постов вызывает вопросы»

17.03.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский комментатор Александр Цвечковский оценил назначения Игоря Криушенко главным тренером сборной Беларуси.

«Рассматривать наставника как тренера сборной Беларуси через призму его работы с «Торпедо» — это неправильный подход. Не обижая игроков «Торпедо», в сборной у Криушенко будут играть другие футболисты, обладающие более высоким исполнительским уровнем. Честно говоря, меня сейчас больше интересует другой вопрос — насколько Криушенко справится с работой на два фронта. Совмещение постов вызывает вопросы», – сказал Цвечковский.

 
 
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Белорусский комментатор Александр Цвечковский оценил назначения Игоря Криушенко главным тренером сборной Беларуси.

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