Белорусский комментатор Александр Цвечковский оценил назначения Игоря Криушенко главным тренером сборной Беларуси.

«Рассматривать наставника как тренера сборной Беларуси через призму его работы с «Торпедо» — это неправильный подход. Не обижая игроков «Торпедо», в сборной у Криушенко будут играть другие футболисты, обладающие более высоким исполнительским уровнем. Честно говоря, меня сейчас больше интересует другой вопрос — насколько Криушенко справится с работой на два фронта. Совмещение постов вызывает вопросы», – сказал Цвечковский.