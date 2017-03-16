18 марта на базе РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» начнется заключительный сбор юниорской (не старше 18 лет) команды Беларуси.

На предстоящий тренниг-кэмп вызвано более 30 хоккеистов.

Вратари: Андрей Грищенко (U20/ДЮСШ ХК «Гомель»), Кирилл Славщик (U18/ СДЮШОР им. Л.В.Новожилова г. Новополоцк), Евгений Ющенко (U18/ДЮСШ ХК «Гомель»), Кирилл Устименко (ХК «Динамо» Санкт-Петербург).

Защитники: Владислав Ануфриенко (U18/ХК «Брест»), Владислав Габрусь (U20/ЦОР Жлобин), Илья Гурбан (ХК «Юность-Минск»), Дмитрий Дерябин (U20/БФСО «Динамо»), Никита Зуев (ХК «Шахтер-Соигорск»), Дмитрий Иванчиков (ДЮСШ ХК «Гомель»), Давид Назарян (U18/ХК «Юность-Минск»), Дмитрий Саврицкий (U20/ СДЮШОР ХК «Юность»), Сергей Сапего (U20/ХК «Витебск»), Максим Никитин (U20/ЦОР Жлобин), Александр Алешков (ХК «Шахтер-Солигорск»), Егор Калин (U18/БФСО «Динамо»), Артем Борщев (СДЮШОР ХК «Юность»/ HC Springfield Jr Pics 16U), Владислав Еременко (ДЮСШ ХК «Витебск»/HC Calgary Hitman), Сергей Сотский (ХК «Динамо» Санкт-Петербург/ХК «Атланты», Мытищи).

Нападающий: Павел Ажгирей (U20/ЦОР Гродно), Глеб Андреев (U18/ ХК «Гомель»), Иван Дроздов (ХК «Витебск»), Станислав Каминский (U18/ХК «Юность-Минск»), Дмитрий Кот (U18/СДЮШОР ХК «Юность»), Игорь Мартынов (U20/ХК «Гомель»), Владислав Михальчук (U20/СДЮШОР ХК «Юность»), Андрей Павленко (U18/СДЮШОР ХК «Юность-Минск»), Захар Полищук (U18/ЦОР Жлобин), Александр Щемель (U18/СДЮШОР «Юность»), Василий Филяев (U20/ЦОР «Жлобин»), Глеб Фирсов (U20/СДЮШОР «Юность»), Константин Дробыш (Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Артем Аносов (СДЮШОР «Юность»/HC «Northeast Generals), Артем Балтрук (СДЮШОР им. Л.В.Новожилова г. Новополоцк/HC «Edmonton Oil Kings), Евгений Островский (ДЮСШ ХК «Брест»/ HC «Drumheller Dragons), Максим Сушко (ХК «Шахтер-2»/ HC «Owen Sound Attack), Григорий Готовец (СДЮШОР ХК «Юность»/HC «Shattuck St. Mary’s Midget Prep), Николай Сытый (Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»/Салават Юлаев (Уфа)).

Отметим, минский этап сбора продлится с 18 по 29 марта. По завершении кэмпа в Раубичах 30 марта команда отправится в чешский Брно, где продолжит подготовку до 11 апреля. 12 апреля белорусская сборная планирует приехать в словацкий Спишска-Нова-Вес. Там тренерский штаб огласит окончательный состав команды из 20 хоккеистов и 3 вратарей.

Напомним, в этом году юниорской сборной Беларуси предстоит сыграть в группе B против Швеции, США, России и Чехии.