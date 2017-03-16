﻿ Вводите промо-код SPORT1 – и бесплатная пицца Papajohns у вас дома. Пятничная акция для пользователей Tribuna.com. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вводите промо-код SPORT1 – и бесплатная пицца Papajohns у вас дома. Пятничная акция для пользователей Tribuna.com

17.03.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Пятница – отличный день, чтобы насладиться пиццей в шумной компании. Tribuna.com поможет вам в этом. В пиццерии Papajohns действует еще одна специальная акция только для болельщиков спорта. 

Условия просты. Используй на сайте Papajohns.by промо-код SPORT1, сделай заказ от 27 рублей и получи пиццу в подарок. Любую из четырех вариантов: «Гавайская», «Пепперони», «Альфредо» или «Чикен Барбекю» .

Готовимся к спортивному уик-энду!

Заказать пиццу!

Вводите промо-код SPORT1 – и бесплатная пицца Papajohns у вас дома. Пятничная акция для пользователей Tribuna.com

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятница – отличный день, чтобы насладиться пиццей в шумной компании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Цвечковский: «Насколько Криушенко справится с работой на два фронта? Совмещение постов вызывает вопросы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика