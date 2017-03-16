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Домрачева стала 21-й в спринте в Осло

17.03.2017 17:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла 21-е место в спринтерской гонке на девятом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия), сообщает Sputnik. 

Заключительный этап КМ стартовал в пятницу, 17 марта, в Осло-Холменколлене. Программу соревнований открыла женская спринтерская гонка (7,5 км).

Первой дистанции преодолела представительница Финляндии Мари Лаукканен — 20 минут 33,5 секунды (0 промахов). Второй на ступень пьедестала поднялась француженка Жюстин Бреза (+7,9 секунды; 0). Третье место у ее соотечественницы Анаи Бескон (23,1 секунды; 0).

Лучший результат у белорусок принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой — 21-е место (+1 минута 30,8 секунды; 3). Надежда Скардино расположилась на 49-й строчке в итоговом протоколе (+2 минуты 27,3 секунды; 2). Кристина Ильченко показала 51-е время (+3 минуты 28,7 секунды; 3), Динара Алимбекова — 58-е (+2 минуты 39,7 секунды, 1), Ирина Кривко — 67-е (+3 минуты 6,3 секунды; 3).

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла 21-е место в спринтерской гонке на девятом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия), сообщает Sputnik. ...

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