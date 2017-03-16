Стоимость абонементов на домашние матчи «Ислочи» составляет от 25 до 60 рублей.

Сообщается, что забронировать абонемент можно на сайтах билетных операторов bileti.by или kvitki.by. Обмен билета, полученного после покупки, на абонемент будет производится, начиная с 17 марта, в офисе футбольного клуба «Ислочь» по адресу г.Минск, пр.Победителей, д.103, офис 808 (здание бизнес-центра «Виктория Олимп») ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья).

Ознакомиться с полным списком бонусов, подарков и скидок для владельцев абонементов можно здесь.

Напомним, домашние матчи «Ислочь» будет проводить на стадионе ФК «Минск» по адресу: ул. Маяковского, 127/3.

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