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Стоимость абонементов на домашние матчи «Ислочи» составляет от 25 до 60 рублей
17.03.2017 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стоимость абонементов на домашние матчи «Ислочи» составляет от 25 до 60 рублей.
Сообщается, что забронировать абонемент можно на сайтах билетных операторов
Ознакомиться с полным списком бонусов, подарков и скидок для владельцев абонементов можно
Напомним, домашние матчи «Ислочь» будет проводить на стадионе ФК «Минск» по адресу: ул. Маяковского, 127/3.
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Стоимость абонементов на домашние матчи «Ислочи» составляет от 25 до 60 рублей.
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