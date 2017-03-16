﻿ Стоимость абонементов на домашние матчи «Ислочи» составляет от 25 до 60 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Стоимость абонементов на домашние матчи «Ислочи» составляет от 25 до 60 рублей

17.03.2017 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стоимость абонементов на домашние матчи «Ислочи» составляет от 25 до 60 рублей.

Сообщается, что забронировать абонемент можно на сайтах билетных операторов bileti.by или kvitki.by. Обмен билета, полученного после покупки, на абонемент будет производится, начиная с 17 марта, в офисе футбольного клуба «Ислочь» по адресу г.Минск, пр.Победителей, д.103, офис 808 (здание бизнес-центра «Виктория Олимп») ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья).

Ознакомиться с полным списком бонусов, подарков и скидок для владельцев абонементов можно здесь.

Напомним, домашние матчи «Ислочь» будет проводить на стадионе ФК «Минск» по адресу: ул. Маяковского, 127/3.

Оригинальный размер фото

Стоимость абонементов на домашние матчи «Ислочи» составляет от 25 до 60 рублей

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость абонементов на домашние матчи «Ислочи» составляет от 25 до 60 рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Домрачева стала 21-й в спринте в Осло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика