Все три клуба высшей лиги чемпионата Беларуси, не прошедшие лицензирование, — могилевский «Днепр», новополоцкий «Нафтан» и минские «Крумкачы» — подали апелляции в апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ.

Рассмотрение назначено на 22 марта (среда).

Ранее планировалось, что решение по «Крумкачам», которые подали апелляцию раньше других клубов, будет вынесено 17 марта.

Напомним, клубы не получили лицензии за следующие нарушения:

– «Днепр» (Могилев) — за нарушение статей 51 «Отсутствие просроченной задолженности перед другими футбольными клубами», 52-1 «Отсутствие просроченной задолженности перед социальными фондами/налоговыми органами», 53 «Отсутствие просроченной задолженности перед АБФФ»;

– «Крумкачы» (Минск) — за нарушение статьи 50 «Годовая бухгалтерская отчетность»;

– «Нафтан» (Новополоцк) — за нарушение статьи 52 «Отсутствие просроченной задолженности перед сотрудниками».