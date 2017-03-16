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Лисакович успешно перенес операцию на паховых кольцах
17.03.2017 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Шахтера» Виталий Лисакович перенес операцию на паховых кольцах.
Сообщается, что операция прошла успешно, а сам футболист чувствует себя хорошо.
Точные сроки восстановления станут известны только после начала реабилитации.
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Нападающий «Шахтера» Виталий Лисакович перенес операцию на паховых кольцах.
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