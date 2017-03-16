Нападающий «Шахтера» Виталий Лисакович перенес операцию на паховых кольцах.

Сообщается, что операция прошла успешно, а сам футболист чувствует себя хорошо.

Точные сроки восстановления станут известны только после начала реабилитации.

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