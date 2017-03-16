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НБА. «Майами» против «Миннесоты», «Новый Орлеан» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи
17.03.2017 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. В Майами сойдутся команды, которые продолжают борьбу за плей-офф – «Хит» примут «Миннесоту». «Новый Орлеан» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса встретится с «Хьюстоном» Джеймса Хардена.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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