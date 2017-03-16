﻿ НБА. «Майами» против «Миннесоты», «Новый Орлеан» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Майами» против «Миннесоты», «Новый Орлеан» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

17.03.2017 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. В Майами сойдутся команды, которые продолжают борьбу за плей-офф – «Хит» примут «Миннесоту». «Новый Орлеан» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса встретится с «Хьюстоном» Джеймса Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Чикаго
Дата проведения
18 марта, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

Филадельфия – Даллас
Дата проведения
18 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Бруклин – Бостон
Дата проведения
18 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

Детройт – Торонто
Дата проведения
18 марта, 02.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Хьюстон
Дата проведения
18 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Майами – Миннесота
Дата проведения
18 марта, 03.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Финикс – Орландо
Дата проведения
18 марта, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Милуоки
Дата проведения
18 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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