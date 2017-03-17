Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль подвел итог серии против «Немана» (0-4).

– Если говорить по сегодняшней игре, то не нашлось того лидера, того мужика, который мог бы решить судьбу матча. К сожалению, в очередной раз подвела реализация. Были хорошие моменты, но не смогли.

Что касается самой игры, то согласен – боевая хорошая игра, никто не хотел уступать. У нас, можно сказать, был последний шанс, которым мы не воспользовались, к сожалению.

Ну а что касается серии, то соглашусь, что все матчи, может быть за исключением первого, где был счет не очень хороший в нашу сторону, были напряженные, боевые. К сожалению, чуть-чуть, где-то в концовке, где-то в начале, нам чуть-чуть не хватало. Поэтому соперник, считаю, победил заслуженно. С мелочей, как говорится, проявляется и мастерство и сила команды. У нас, к сожалению, это не получилось.

- Какой матч серии стал ключевым?

– Тяжело сказать какой стал. В принципе все игры были напряженные, особенно три последних – овертаймы. Мы даже сегодня руки не опускали, сражались, бились – все видели. Я бы не сказал, что какой-то матч был ключевым – проиграли серию. А чтобы конкретный матч какой-то надломил, еще что-то – такого не было.

- Если адекватно оценивать, то за счет чего «Гомель» мог бы переиграть «Неман», если не брать само поражение?

– Если не брать само поражение… За счет тех людей, на которых мы, скажем так, рассчитывали и сезон выезжали. К сожалению, в плей-офф они, не то, чтобы подвели, не показали ту игру, которую мы от них ждали. А соперник победил, я уже сказал, где-то чуть-чуть были лучше в реализации, в обороне чуть построже. Только за счет этого могли бы и мы победить, если бы были чуть лучше их, – сказал Хмыль.