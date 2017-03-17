Главный тренер «Немана» Сергей Пушков поделился эмоциями после выхода в финал Кубка Президента.

«Получилась очень интересная серия, несмотря на счет 4:0 в этой серии. Все матчи проходили очень упорно. Был очень хороший хоккей, который команды показывали.

Наверное, первые три матча были более напряженными, в том смысле, что от этого зависело, кто поведет в этой серии. И вчерашний матч подтверждение тому, что команды уделяли очень много внимания обороне, ну и пытались создавать множество моментов.

А вот сегодняшний матч получился… Какое-то внутреннее напряжение спало у хоккеистов – матч получился открытый по хоккею. Много атаковали и одна, и другая команды. Были моменты, но реализация страдала. Наверное, страдала из-за того, что очень много сил ребята потеряли за эти матчи, и вчерашний матч затянулся. И, наверное, не хватало вот этой свежести в забивании. Поэтому и счет такой. А в овертайме нам повезло создать момент и реализовать его.

Серия была очень интересная, и счет ее не отражает, что было такое преимущество. Хоккей был очень хороший. И еще раз хочу наших болельщиков поблагодарить, что они приехали сюда и на протяжении двух дней нас поддерживали. Всех ребят с победой, с хорошей победой. Теперь нам осталось за время до финала отдохнуть, восстановиться, подлечиться. Потому что мы сегодня заканчивали матч в пять защитников. Получили небольшие повреждения. Поэтому будет время для восстановления и подготовки к матчу, к финалу», – сказал Пушков.