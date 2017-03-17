|
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вест Бромвича», «Сток Сити» – «Челси» и другие матчи
18.03.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 29-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет на выезде с «Вест Бромвичем», «Челси» – со «Сток Сити», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Мидлсбро», а «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль».
Чемпионат Англии
29-й тур
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 29-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет на выезде с «Вест Бромвичем», «Челси» – со «Сток Сити», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Мидлсбро», а...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии