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Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Вест Бромвича», «Сток Сити» – «Челси» и другие матчи

18.03.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 29-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет на выезде с «Вест Бромвичем», «Челси» – со «Сток Сити», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Мидлсбро», а «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль».

Чемпионат Англии

29-й тур

Вест Бромвич – Арсенал
Дата проведения
18 марта, 15.30, «Хоторнс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сандерленд – Бернли
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика

 

Сток Сити – Челси
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Халл
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Уотфорд
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Лестер
Дата проведения
18 марта, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Суонси
Дата проведения
18 марта, 20.30, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Мидлсбро – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
19 марта, 15.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Саутгемптон
Дата проведения
19 марта, 17.15, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Ливерпуль
Дата проведения
19 марта, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 29-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет на выезде с «Вест Бромвичем», «Челси» – со «Сток Сити», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Мидлсбро», а...

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