﻿ «Осиповичи: «Вероятно, спарринг с «Химиком» отменен из-за запланированных акций протеста против «Декрета№3». 21.by
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«Осиповичи: «Вероятно, спарринг с «Химиком» отменен из-за запланированных акций протеста против «Декрета№3»

18.03.2017 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Осиповичи» сообщили об отмене товарищеского матча с «Химиком».

«Выездной матч со светлогорским «Химиком» отменен хозяевами! Вероятно, это связано с запланированными протестами против Декрета #3» – говорится в сообщении «Осиповичей».

Следующий спарринг «Осиповичи» проведут против «Белшины»  – 20 марта в Бобруйске.

 
 
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