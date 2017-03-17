|
«Осиповичи: «Вероятно, спарринг с «Химиком» отменен из-за запланированных акций протеста против «Декрета№3»
18.03.2017 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Осиповичи» сообщили об отмене товарищеского матча с «Химиком».
«Выездной матч со светлогорским «Химиком» отменен хозяевами! Вероятно, это связано с запланированными протестами против Декрета #3» – говорится в сообщении «Осиповичей».
Следующий спарринг «Осиповичи» проведут против «Белшины» – 20 марта в Бобруйске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Осиповичи: «Вероятно, спарринг с «Химиком» отменен из-за запланированных акций протеста против «Декрета№3»
«Осиповичи» сообщили об отмене товарищеского матча с «Химиком».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии