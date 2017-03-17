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Шеньчжень (ITF). Соболенко вышла в финал
18.03.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
ITF Women`s Circuit
Шеньчжень, Китай
Призовой фонд – 60,000 долларов
1/2 финала
Одиночный разряд
Арина Соболенко (Беларусь) – Цзин-Цзин Лю (Китай) – 6:2, 6:1
18 марта
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ITF Women`s Circuit Шеньчжень, Китай Призовой фонд – 60,000 долларов 1/2 финала Одиночный разряд Арина Соболенко (Беларусь) – Цзин-Цзин Лю (Китай) – 6:2, 6:1 18 марта.
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