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Кривец забил первый гол за «Вислу»

18.03.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче чемпионата «Висла» Краков – «Висла» Плоцк (3:2) белорусский полузащитник гостей Сергей Кривец забил первый мяч за свою команду, проведя 20-й матч.

На данный момент клуб белоруса занимает 9-е место в таблице чемпионата, набрав 32 очка.

Висла Краков – Висла Плоцк 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
17 марта, 22.30, «Мейски»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 24 Брлек, 1:1 – 41 Кривец, 1:2 – 72 Пентковски, 2:2 – 84 Штилич, 3:2 – 86 Бартош.
Висла КраковЗалуска, Гловацки, Гонсалес, Садлок, Мончиньски, Цывка (Бартош, 83), Брлек, Поль Льонк (Штилич, 68), Видмон, Брожек (Захара, 78), Богуски.
Висла ПлоцкКелпин, Шиминьски, Быртек, Стемпиньски, Стефанчик (Петровски, 89), Меребашвили, Рогальски, Кривец (Илиев, 75), Фурман, Влязло (Реца, 67), Пентковски.
Предупреждения:
Поль Льонк (40), Мончиньски (41), Брожек (43), Фурман (43), Цывка (51), Гонсалес (53), Реца (69), Штилич (77).
 
 
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В матче чемпионата «Висла» Краков – «Висла» Плоцк (3:2) белорусский полузащитник гостей Сергей Кривец забил первый мяч за свою команду, проведя 20-й матч.

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