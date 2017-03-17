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Кривец забил первый гол за «Вислу»
18.03.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче чемпионата «Висла» Краков – «Висла» Плоцк (3:2) белорусский полузащитник гостей Сергей Кривец забил первый мяч за свою команду, проведя 20-й матч.
На данный момент клуб белоруса занимает 9-е место в таблице чемпионата, набрав 32 очка.
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В матче чемпионата «Висла» Краков – «Висла» Плоцк (3:2) белорусский полузащитник гостей Сергей Кривец забил первый мяч за свою команду, проведя 20-й матч.
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