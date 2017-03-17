﻿ Кубок Беларуси. 1/4 финала. Ответные матчи. «Шахтер» – «Локомотив», брестское «Динамо» принимает минских одноклубников. 21.by
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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Ответные матчи. «Шахтер» – «Локомотив», брестское «Динамо» принимает минских одноклубников

18.03.2017 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Беларуси

1/4 финала

Ответные матчи

Шахтер – Локомотив Гомель
Дата проведения
18 марта, 16.00, «Шахтер»
Онлайн матча

Первый матч: 3:0

 

Динамо Брест – Динамо Минск
Дата проведения
18 марта, 20.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

Первый матч: 2:2

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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