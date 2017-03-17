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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Ответные матчи. «Шахтер» – «Локомотив», брестское «Динамо» принимает минских одноклубников
18.03.2017 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Беларуси
1/4 финала
Ответные матчи
Первый матч: 3:0
Первый матч: 2:2
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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Ответные матчи. «Шахтер» – «Локомотив», брестское «Динамо» принимает минских одноклубников
Кубок Беларуси 1/4 финала Ответные матчи Первый матч: 3:0 Первый матч: 2:2.
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