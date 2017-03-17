|
Товарищеские матчи. «Гомель» сыграет с «Городеей», «Ислочь» против «Славии» и другие матчи
18.03.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Волна – Гранит
18 марта, 12.00
Славия – Ислочь
18 марта, 13.00
Луч – Сморгонь
18 марта, 14:20
Городея – Гомель
18 марта, 15:00
Витебск – Зенит (Россия, Д3)
18 марта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарищеские матчи Волна – Гранит 18 марта, 12.00 Славия – Ислочь 18 марта, 13.00 Луч – Сморгонь 18 марта, 14:20 Городея – Гомель 18 марта, 15:00 Витебск – Зенит (Россия, Д3) 18...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии