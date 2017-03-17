﻿ Товарищеские матчи. «Гомель» сыграет с «Городеей», «Ислочь» против «Славии» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. «Гомель» сыграет с «Городеей», «Ислочь» против «Славии» и другие матчи

18.03.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Волна – Гранит

18 марта, 12.00

Славия – Ислочь

18 марта, 13.00

Луч – Сморгонь

18 марта, 14:20

Городея – Гомель

18 марта, 15:00

Витебск – Зенит (Россия, Д3)

18 марта

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Товарищеские матчи Волна – Гранит 18 марта, 12.00 Славия – Ислочь 18 марта, 13.00 Луч – Сморгонь 18 марта, 14:20 Городея – Гомель 18 марта, 15:00 Витебск – Зенит (Россия, Д3) 18...

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