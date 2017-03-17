Форвард «Флориды» Яромир Ягр в игре с «Рейнджерс» (4:3 Б) сделал две голевые передачи и был признан первой звездой матча.

Это 268-е и 269-е очки 45-летнего чеха в регулярных чемпионатах НХЛ, набранные после того, как ему исполнилось 40. Таким образом, Ягр превзошел по этому показателю в истории лиги Горди Хоу (268).

Третье место в списке занимает Теему Селянне (197 очков), 4-е – Марк Рекки (171), 5-е – Джонни Бьюсик (144).

Всего в 1699 матчах в НХЛ на счету Ягра 1907 (763+1144) баллов за результативность.

В 70 играх текущего сезона нападающий набрал 39 (14+25) очков.