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Ягр опередил Горди Хоу, став рекордсменом по очкам, набранным в НХЛ после 40 лет

18.03.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Флориды» Яромир Ягр в игре с «Рейнджерс» (4:3 Б) сделал две голевые передачи и был признан первой звездой матча.

Это 268-е и 269-е очки 45-летнего чеха в регулярных чемпионатах НХЛ, набранные после того, как ему исполнилось 40. Таким образом, Ягр превзошел по этому показателю в истории лиги Горди Хоу (268).

Третье место в списке занимает Теему Селянне (197 очков), 4-е – Марк Рекки (171), 5-е – Джонни Бьюсик (144).

Всего в 1699 матчах в НХЛ на счету Ягра 1907 (763+1144) баллов за результативность.

В 70 играх текущего сезона нападающий набрал 39 (14+25) очков.

 
 
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Форвард «Флориды» Яромир Ягр в игре с «Рейнджерс» (4:3 Б) сделал две голевые передачи и был признан первой звездой матча.

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