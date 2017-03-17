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Букмекеры считают, что брестское «Динамо» выйдет в полуфинал Кубка Беларуси
18.03.2017 10:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдет ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси между брестским и минским «Динамо» (первый матч 2:2).
Отметим, что по котировкам
Победа брестчан в сегодняшней игра равняется коэффициенту – 2,10. Победа гостей – 3,48.
На тотал больше 2,5 коэффициент составляет – 2,00.
Матч «Динамо» Брест – «Динамо» Минск пройдет на ГОСК «Брестский» и начнется в 20.00.
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Сегодня пройдет ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси между брестским и минским «Динамо» (первый матч 2:2).
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