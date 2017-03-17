Сегодня пройдет ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси между брестским и минским «Динамо» (первый матч 2:2).

Отметим, что по котировкам БК «Марафон» , коэффициент на выход брестчан в полуфинал составляет 1,45. Выход минского «Динамо» в полуфинал умножит ставку на 2,67.

Победа брестчан в сегодняшней игра равняется коэффициенту – 2,10. Победа гостей – 3,48.

На тотал больше 2,5 коэффициент составляет – 2,00.

Матч «Динамо» Брест – «Динамо» Минск пройдет на ГОСК «Брестский» и начнется в 20.00.