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Букмекеры считают, что брестское «Динамо» выйдет в полуфинал Кубка Беларуси

18.03.2017 10:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдет ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси между брестским и минским «Динамо» (первый матч 2:2).

Отметим, что по котировкам БК «Марафон», коэффициент на выход брестчан в полуфинал составляет 1,45.  Выход минского «Динамо» в полуфинал умножит ставку на 2,67.

Победа брестчан в сегодняшней игра равняется коэффициенту – 2,10. Победа гостей – 3,48.

На тотал больше 2,5 коэффициент составляет – 2,00.

Матч «Динамо» Брест – «Динамо» Минск пройдет на ГОСК «Брестский» и начнется в 20.00.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня пройдет ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси между брестским и минским «Динамо» (первый матч 2:2).

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